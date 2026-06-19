Cloud Nine Fes 2026『滴音録-Tekinroku-』 Ado、shallm、平手友梨奈などが所属する音楽事務所・クラウドナインが、初となる主催音楽フェス「Cloud Nine Fes 2026『滴音録-Tekinroku-』」を9月19日に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで開催することを発表。あわせて、出演アーティストの全ラインナップが解禁された。音楽シーンの中で独自の存在感を放つアーティストが所属するクラウドナインが、今回満を持して初の