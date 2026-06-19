ものまねタレント・りんごちゃんの最新姿が反響を呼んでいる。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「日テレ『秘密のケンミンＳＨＯＷ極』ＴＶｅｒお見逃し配信中！！！」と、出演時のコーディネートショットを投稿したりんごちゃん。腕の部分が透け感のあるトップスにチュールスカートを合わせたキュートな姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「どんどん､綺麗になっていってる」「何キロ痩せたの〜？？す