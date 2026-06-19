東京ディズニーシー開業25周年の記念イベントをテーマにした特別な東海道新幹線の運行がきょう、始まりました。記者「東京ディズニーシー25周年を記念した特別な新幹線が東京駅に到着しました」東京ディズニーシー25周年を記念した特別車両「Sparkling Dreams Shinkansen」。車体にはミッキーマウスなどが描かれ、朝早くから多くのファンが写真を撮るなど楽しんでいました。「（東京ディズニーシー）25周年ということで