大阪国税局は19日、警察官を名乗る人物に電話で指示され、納税者情報259件をスマートフォンから送信して漏えいしたとして、国税実査官だった30代の男性職員を停職6カ月の懲戒処分とし、国税通則法違反の疑いで書類送検した。職員は同日付で退職した。送信したのは氏名や法人名、電話番号などで、一部の人らに詐欺電話が延べ14回確認された。詐欺の被害はないという。同局によると4月13日、職員が出張先の税務署で勤務中、私