アメリカのシカゴでオバマ元大統領の功績を称える記念館のオープニングセレモニーが行われました。ただ、あの人は招待されていませんでした。たくさんのテントに囲まれた建物。その上におかれているのは、巨大なごみ袋です。これはトランプ大統領が6日、SNSに投稿した画像。18日にオープンしたオバマ元大統領の記念館「オバマ・プレジデンシャル・センター」だとしています。トランプ氏はいつものようにAI画像を使い、記念館の「10