東海道新幹線が運転を見合わせ、利用客で混雑するJR名古屋駅＝19日午後7時47分19日午後5時40分ごろ、JR浜松駅（浜松市中央区）を通過中の東京発博多行き東海道新幹線のぞみ49号が、線路内に立ち入った人と接触した。東海道新幹線は上下線の全線で、山陽新幹線も一部区間で運転を見合わせ、約3時間後に再開した。JR東海によると、東海道新幹線では上下線計58本が運休、100本に最大約3時間40分の遅れが出て14万人に影響した。運