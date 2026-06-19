高市首相は、先ほど、消費減税などを議論する社会保障国民会議で議長を務める自民党の小野寺税調会長と、会談しました。自由民主党小野寺税調会長「各党の協力があれば来年4月に消費税を7％下げ1％にし、そして残りの1％については同時に給付という形。約6000億（円）の財源ですが、これを中低所得者にはしっかり給付ができる、こういう議長案ですということで総理にお話をさせていただきました」小野寺氏が国民会議で示した議長