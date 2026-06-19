お笑いトリオ、ハナコの岡部大（37）が19日、自身のXを更新。第2子が誕生したことを発表した。母子ともに健康だという。投稿全文は以下の通り「我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康でございます。『みんなでドンジャラ』を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます」岡部は22年3月に10年以上交際したサークルの後輩である一般女性と結婚。23年3月に第1子が誕生している。