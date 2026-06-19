ブラウブリッツ秋田で背番号10を背負うフォワード佐藤大樹選手が、ジュビロ磐田に移籍することが発表されました。北海道出身の27歳、佐藤大樹選手はFC町田ゼルビアやY.S.C.C.横浜でプレーし、2024年にブラウブリッツに加入。今シーズンから背番号10をつけ、副キャプテンを務めていました。明治安田J2・J3百年構想リーグでは、18試合でチームトップとなる4得点を挙げています。同じJ2のジュビロ磐田