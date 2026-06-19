個性あふれるデザインに広い室内空間が魅力自動車業界の電動化は年々加速しており、近年は高級EVや大型SUVだけでなく、コンパクトカーの分野にもその流れが広がっています。これまでEV（電気自動車）は価格の高さや使い勝手への不安から一部のユーザー向けという印象もありましたが、現在は車両性能や充電環境の向上に加え、補助金制度の充実によって身近な選択肢になりつつあります。【画像】超いいじゃーん！ これが“魅力た