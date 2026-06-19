hanbeeが、ニューアルバム『daydream radio』をリリース。あわせて、リード曲「call me yours」のアニメーションMVも公開された。 （関連：【映像あり】hanbee、長谷和音が手掛けた「call me yours」アニメーションMV） 本作は、インディーポップ／シンガーソングライターとしてのルーツに、シティポップのエッセンスを織り込んだ作品。オークランドとソウルを