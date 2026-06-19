私はレミ（32）。夫のユウスケ（35）と娘のアカリ（5）を育てています。といっても、ユウスケは本当に仕事が忙しく、昼も夜も休日もほとんどない感じで国内を飛び回っている状態。そのため、結婚当初からユウスケがお金を稼いで、私が家のことをすると決めていました。2人の役割分担になにも不満はなく、私が家事や子育て、そしてお互いの両親を気にかけることは当然だと思っています。もう少しで父の日があるため、例年通り義父の