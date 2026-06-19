サンリオの人気キャラクター、ポチャッコのテーマカフェ「POCHACCO CAFE」が、7月2日（木）から期間限定で、東京の「BOX cafe＆space東京ソラマチ店」と大阪の「BOX cafe＆space 天王寺MIO店」で開催される。【写真】シックなウェイター姿がかわいい！「POCHACCO CAFE」メニュー＆グッズ一覧■モノクロ調がオシャレ今回開催される「POCHACCO CAFE」は、モノクロの世界観の中にブルーやグリーンの差し色で涼しげな雰囲気を演