『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコラボレーションカフェが、東京・渋谷、大阪・心斎橋、愛知・名古屋にあるPARCOの「THE GUEST CAFE BY PARCO」各店で期間限定で順次開催される。【写真】みんなも食べれるよ！「いっしょに食べよう！人魚の煮つけ」も登場■意味深メニューが続々今回開催が決まったの「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ Collaboration CAFE」は、映画原作（島編）のストーリーを基に