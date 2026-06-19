新潟大学附属特別支援学校が、災害発生時に障害のある子どもたちを安全に保護者に引き渡すための訓練を行いました。 訓練には、55人の児童・生徒らが参加。大雨により学校周辺が一部浸水した想定で、迎えに来る保護者の車の動線を確認しスムーズに引き渡せるよう避難の手順を確認しました。 ■保護者 「車の誘導がすごくスムーズにいったのが去年と違っていたのと、先生たちの手厚い配慮が安心できると今