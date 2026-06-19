これからの気象情報です。 20日(土)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆6月20日(土)の天気 ・上越地方 次第に雲が厚くなり、早いところでは昼ごろから雨が降り出すでしょう。 夕方以降は広く雨で、雨脚が強まるところもありそうです。 ・中越地方 沿岸部は天気が下り坂で、夜は本降りの雨となるでしょう。 山沿いは朝からに