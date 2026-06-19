バスについて知ってもらいもっと乗ってもらおうと防府市の小学校でバスの乗り方教室が開かれました。バスの乗り方を学ぶのは防府市の西浦小学校の1・2年生です。防府市では毎年、バスを身近に感じてもらおうと市内の小学校でバスの乗り方を教えています。教わった通りに児童たちも実際にバスに乗り込んでいきます。もし高齢者や障害のある人が乗ってきたときは席を譲ること、降りるときは飛び出さず左右を見ることなどバスに乗ると