新潟市消防局の消防隊員が暑さに体を慣らす訓練を行いました。 新潟市北消防署の『暑熱順化訓練』には10人の隊員が参加。夏場の活動を想定して総重量15kg以上の装備を着たままランニングや機材を4階まで運ぶ訓練をしました。 記者も体験しました。 ■柏百花記者 「汗がすごいです。どんどん汗が滴ってきます。」 訓練の前後には、体温や血圧を計測。数値の変化が小さくなるよう体を慣らします。水を張った水