シンクロナイズドスイミングチーム「ABUウォーターボーイズ」で活動する男性が、がんと向き合った自身の経験を中学生に語りました。「ABUウォーターボーイズ」代表の石田雄一さん「抗がん剤の副作用髪抜けるよってよく言うやん。抜けます」「コロコロやってみました。・・・とれるんよ」中学生「え～」長門市の深川中学校で「命」をテーマに行われた道徳の授業。講師を務め