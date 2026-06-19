19日昼前、東京・北区の小学校から出火し児童ら11人がケガをした火事で、さきほどから北区の区長や学校の校長らが記者会見を行い、謝罪しました。「この度は大変申し訳ございませんでした」会見に出席した学校長は、火元とみられている4階の音楽準備室について「楽器などがあったが、特に燃えやすいものがあったとは確認されていない」「普段と変わったことはなかった」と話しました。一部の児童が窓のひさしに逃げるなどした当時