新潟県佐渡市で青い海を眺めるように咲いていたのは梅雨の訪れを告げる花『アジサイ』。 この時期、島の各地で咲き誇り、佐渡市の北端に位置する大野亀でも見頃を迎えています。 一方、その大野亀で知られる鮮やかな黄色の『トビシマカンゾウ』はいま、島南端の小木地区沢崎で開花のピークに。 さらに、その近くには大空に向かって力強く茎を伸ばす『タチアオイ』も気持ちよさそうに風に揺られていました。 愛らしい見