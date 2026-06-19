６人組ボーイズグループ・ＴｈｅＲｉｇｈｔＬｉｇｈｔ（ザ・ライトライト）が７月２９日から開催する初の全国ツアー「ＯｎｅＳｔｅｐ」に、お笑い芸人・どくさいスイッチ企画がオープニングアクトとして出演することが１９日、決定した。２５年にデビューしたＴｈｅＲｉｇｈｔＬｉｇｈｔは、７月１５日にファーストアルバム「ＯｎｅＳｔｅｐ」をリリース予定。今ツアーでは７月２９日の神奈川・Ｆ．Ａ．ＤＹＯＫ