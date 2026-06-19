18日の参議院法務委員会で、自民党の鈴木宗男議員が、巨人の阿部慎之助前監督が娘に対する暴行容疑で逮捕され、その後起訴猶予処分となった事件について取り上げた。【映像】ペンを振りかざしてどこのファンか聞いた瞬間（実際の様子）鈴木議員はまず「阿部監督（当時）の自宅に行った警察官は何人で、その警察官は野球チームはどこのファンか教えてください」と質問した。これに対し警察庁の山田生活安全局長は「警視庁から