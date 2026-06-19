19日未明、愛媛・新居浜市で「また火事が起きている」と消防に通報がありました。燃えていたのは、住宅の敷地にある農業用の倉庫。火は近くにある別の倉庫にも燃え移りましたが、通報から約3時間後に消し止められました。実はこの周辺では、2026年1月の山火事以来、集合住宅の空き部屋や一戸建ての空き家など不審火が疑われる火事が4件相次いでいました。そして今回は…。近くに住む人：先日燃えた建物のすぐ横だった。気持ち悪い