国の文化審議会は金沢市にある武家屋敷跡の庭園を登録記念物とするよう文部科学大臣に答申しました。登録されれば石川県内では4件目となります。今回答申されたのは江戸時代の武家屋敷跡野村家に昭和16年に造営された近代の庭園「浅田氏の庭園」です。上段と下段の2つの池が配置された高低差のある庭園で古木や曲水が調和した立体的で奥行きのある構成となっています。去年は年間30万人が訪れこの日も多くの人が伝統的な庭園の風景