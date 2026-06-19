北陸新幹線の敦賀より先はどのルートを通るのか。今国会中の結論を目指す与党の整備委員会は国土交通省がまとめた費用対効果の新たな試算について議論しました。 米原ルートか小浜ルートか、沿線県で意見が割れる敦賀以西ルート。与党整備委員会では8つのルート案について再検証を行っていて19日の会合では、それぞれの費用対効果について国交省が新たな試算を示しました。 試算は、未着