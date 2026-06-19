J:COMは、2026年夏に各都道府県で行われる全国高校野球選手権の地方大会において、計300試合以上を各地域の「J:COMチャンネル」で7月4日より順次生中継する。中継対象は14都道府県の15大会。キービジュアル中継する試合は、南北海道、宮城、茨城、千葉、埼玉、東東京、西東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、山口、福岡、熊本、大分の各大会。「熱いエールと感動を！」をコンセプトに、球児たちの努力の集大成となる試合を、実況と解