チャンネル登録者数161万超のYouTuber「中町兄妹」が、2026年6月14日にYouTubeを更新。兄の中町JPさんが「ナンパ」の経験を明かした。「これもう運命だと思って」家族でハワイを訪れた帰りの飛行機で、「キャビンアテンダントの方が、正直めっちゃかわいかった」「眠れないぐらい。寝顔見られたくないねえなって思うぐらい」というJPさん。「これもう運命だと思って」「その方がキャビンアテンダントしてる飛行機に乗ったこと、出