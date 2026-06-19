ドル指数は前日からのドル高圏で振幅＝ロンドン為替 ドル指数は、上に往って来い。東京午前の100.755を安値に、東京午後には101.127まで上昇した。5月16日以来のドル高水準となった。しかし、その後は低下に転じ、ロンドン時間には再び100.76付近まで低下した。前日NY終値100.849をやや下回っている。 ドルインデックス＝100.78(-0.07-0.07%)