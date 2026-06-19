ウンシュ・ベルギー中銀総裁 インフレの上振れはさらなる引き締めを正当化、特に最近のユーロ圏のサービスインフレの上昇を受けて データが強弱まちまちであったり不透明であったりする場合は、次の行動を急ぐ必要はない 従来の会合ごとのアプローチのみに頼るのではなく、より明確なガイダンスを提示すべきだ