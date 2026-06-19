みなさんの生活にちょっぴり笑顔を届ける『のってん』をご紹介します。みなさんの生活にちょっぴり笑顔を届ける『のってん』今週のピックアップ『けむりがヤバイ！！海外の最新サプライズトイが今までで一番すごかった！！！【魔法 ペット】』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますのってんさん：「はじめまして、のってんと申します！ YouTubeでスライムやおもしろアイテムを作ったり、海外の珍しいおもちゃを紹介したりしてい