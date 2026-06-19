医療法人の事業を譲渡すると見せかけ、大阪市の会社から現金3億5000万円をだまし取ったとして、男2人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、小林昌人容疑者（54）と古野間昭彦容疑者（59）です。2人はおととし、医療業界への参入を計画していた大阪市の会社に対し、千葉県の医療法人「心和会」の事業を譲渡すると見せかけ、3億5000万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人は偽造した書類などを見せ