湖池屋もポテトチップスを値上げします。湖池屋によりますと、値上げは8月1日以降で、「ポテトチップス」などスナック菓子17品目を値上げし、2品目は内容量を減らします。▼「Largeサイズ ポテトチップス のり塩」は、内容量を4グラム減らして313円から324円に値上げします。円安による油の高騰やじゃがいもの高騰、人件費の上昇などが要因です。ポテトチップスをめぐっては、カルビーも9月以降に最大10%程度の値上げを