日清食品は、カップ焼きそばに異物が混入していたとして、およそ28万7000個を自主回収すると発表しました。 対象は「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」で、「東日本明星株式会社 埼玉工場」で製造され、賞味期限が2026年9月10日と記載された商品です。合成樹脂の破片が混入しているおそれがあるということです。