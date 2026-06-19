少女に押しつけられた“いじめの犯人”という濡れ衣「私じゃない！」そう訴えているのに、ある日突然、いじめの犯人だと疑われてしまったら――。今回ご紹介するのは、作者・ツムママさんが自らの小学生時代の体験を描いた実話系コミックエッセイです。中学受験のための塾に通う小6のツム子（作者の分身）は、ある日突然クラスメイトの良子が泣き出したことをきっかけに、思いもよらない疑いを向けられてしまいます。そして、先生