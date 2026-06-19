１９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１８９円０６銭（０・３６％）安の５万２０２１円０２銭だった。３日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１６銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１９６円５７銭（０・２８％）高の７万１２５０円０６銭だった。最高値の更新は５日連続で、日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄が上昇したことで