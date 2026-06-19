19日午前5時ごろ、ドライブレコーダーに記録された映像には、右折をしようとした車に反対車線を直進するトラックが衝突する瞬間が捉えられていました。はずみでもう1台巻き込まれ、3台が関係する事故になりました。現場は東京・西東京市の交差点。右折レーンが2車線ある大きな道路です。この事故で、乗用車に乗っていた60代の女性と40代の男性がけがをしました。警察は事故の原因などを調べています。