衆参両院の正副議長は19日午後、木原官房長官から皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の骨子について説明を受け、おおむね了承しました。森衆議院議長「立法府の総意の取りまとめに沿った内容であると判断いたしまして、おおむね了承いたしました」木原官房長官は、19日午後、皇族数の確保などに向けた「立法府の総意」を受けて政府が作成した、皇室典範改正案の骨子について、衆参の正副議長に説明しました。骨子の内容は明らかに