歌手の愛内里菜（45）が19日、都内で行われたパーソナルシアタースピーカー「SWIRE URBIS（スワイアオルビス）」の発表会に出席した。ソニーやパイオニアで音響機器などを手がけた元社員らが参画し、ヘッドホンでもスピーカーでもない「新たな音響カテゴリー」となる商品を開発。テレビなどでコンテンツを楽しむ際のよりリアルな音響提供や、近隣への騒音問題などを考慮し、“スピーカーを耳に近づける”という発想のもと、ヘッ