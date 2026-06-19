ヨックモックは、2026年6月19日から、新感覚のデザート「クーシェ（COO-CHE）」を東京駅一番街店限定で販売しています。特製シガール×オリジナルシェイクの飲むデザート「クーシェ（COO-CHE）」は、ヨックモックの代名詞ともいえるシガールを、これまでにない形で楽しめる体験型のデザートです。クーシェ用にアレンジした特製のシガールの中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリームとクランブルクッキーをトッ