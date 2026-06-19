「PEARL LADY CHA BAR」を展開するネットタワーは、2026年6月20日に新スタイル店舗「CHABAR西武新宿ペペ店」をオープン。対象商品の「茶ラテ」が特別価格で楽しめるオープン記念キャンペーンが実施されます。金木犀香る「茶ラテ」に注目"伝統のお茶を新しい飲み方で楽しむ"がコンセプトのCHABAR。今回オープンする「西武新宿ペペ店」は、店舗デザインやドリンクカップを一新。茶葉とミルクにこだわり、これまでよりもリッチなドリ