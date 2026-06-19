緑黄色社会が、6枚目となるオリジナルアルバム『あたまご』を9月9日にリリースする。 （関連：Ado、Mrs. GREEN APPLE、幾田りら、緑黄色社会……『今日、好きになりました。』を彩る、恋と青春の歌） およそ1年7カ月ぶりのアルバムとなる今作のタイトル“あたまご”は、頭で考え抜いて生み出した音楽を、自分たちの分身であり、新たな命のような存在として捉え、これから羽ばたいていく楽曲たちへの想いを込めて名付け