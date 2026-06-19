JR西日本によりますと、きょう（19日）、東海道新幹線の浜松駅で列車が乗客と接触したため、午後6時42分現在、岡山駅～新大阪駅間の東京方面行き列車を順次運転見合わせています。 運転再開は未定です。 現地では、警察と消防が到着し、負傷者の救護活動を行われているということです 【上り】山陽新幹線：新大阪～岡山［順次運転見合わせ］山陽新幹線：岡山～広島［一部列車遅延］ 【下り】山陽新幹線：新大