2026年6月18日、タレントの板野友美が自身のYouTubeチャンネルを更新。娘と一緒にみなとみらいで遊ぶ姿を公開した。 （関連：【画像あり】「可愛いね」動物と触れ合う板野友美と長女・ベビちん） まず最初に腹ごしらえをすることに。2人が訪れたのは、『横浜ワールドポーターズ』にある「ピエトロ」だ。板野は学生時代にみなとみらいによく来ていたと明かし、娘と一緒に訪れたことに「エモいよね」とコメ