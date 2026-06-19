民間の信用調査会社・帝国データバンクは6月10日、「カレーライス物価指数（2026年基準改定）」調査の2026年4月分を発表しました。4月のカレーライス物価平均は1食あたり364円となり、前月（2026年3月：362円）から2円上昇し、3か月ぶりに前月を上回りました。 【写真を見る】「カレー1食364円」なぜ上がった？野菜高騰の影響と今後の見通し【帝国データバンク調査】 カレーライス物価全体