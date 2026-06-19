中東情勢の影響について、香川県は県内の企業を対象に実施したアンケートの結果を発表しました。影響が出ているとした事業者のうち約8割が、「原油由来の原材料の高騰」をあげています。 アンケートは、先月（5月）18日から今月5日まで、香川県の約2万の事業者を対象に実施されました。その中で、県が、中東情勢による影響が出ている195の事業者からの回答をまとめたもので、約4割を製造業が占めています。 また、「