6月19日、ファイティングイーグルス名古屋は、マックス・フィードラーとの2026－27シーズン選手契約締結を発表した。契約期間は1シーズンとなっている。 アメリカ出身で現在25歳のフィードラーは、211センチ107キロのセンター。ライス大学で5シーズンにわたってプレーし、2024年にはNBAサマーリーグでフィラデルフィア・セブンティシクサ&