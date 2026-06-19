岡山市在住でパリ五輪に出場したアーチェリーの中西絢哉選手が、母校の小学校で児童たちと交流しました。 【写真を見る】15年ぶりに母校の小学校で児童と交流パリ五輪出場のアーチェリー・中西絢哉選手「好奇心はすごく大事なもの」【岡山】 15年ぶりにオリンピアンが母校の小学校を訪問 拍手で出迎えられた中西絢哉選手です。小学校卒業以来、約15年ぶりの凱旋です。 岡山市在住の中西選手は、おと