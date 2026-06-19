6月26日に全国公開される『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の本編冒頭映像が公開された。 参考：「福田雄一の時代」に異変？『新解釈・幕末伝』の不調を考える 1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音による『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルに てアニメ化20周年の新プロジェクト再始