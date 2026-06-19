6月19日、楽天グループ株式会社は、NBAゴールデンステイト・ウォリアーズなどを運営するGolden State Groupと、複数年にわたるパートナーシップを更新したことを発表した。 今回の契約更新により、楽天はこれまでのユニフォーム・パートナーを終了し、ファンエンゲージメントや地域社会への貢献をより深めるパートナーシップへと転換。ウォリアー